Son dakika | İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Son dakika | İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik, motokurye ve ağır taşıtların saat 10.00'dan sonra trafiğe çıkması yasaklandığını, yasağın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini açıkladı.

Kar yağışının devam ettiği İstanbul'un birçok bölgesinde trafik oluştu. Kentte etkili olan kar yağışlarının ana arterlerde de tutmasının ardından motokurye ve ağır vasıtalara yasak geldi.

dha.jpg

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladıMeteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı

AÇIKLAMAYI VALİLİK YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.

photoshopextension-image-5.png

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan lapa lapa kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine kadar çıktı.

ekran-goruntusu-2026-01-19-091515.png

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

MGM kar yağışının İstanbul'da akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıklamıştı. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede de kar yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

g-atefbwcaaculd.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı
İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı
Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı
Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı
Mahkeme milyarlık miras oyununu bozdu! Erkeğe çok kız kardeşe yok
Mahkeme milyarlık miras oyununu bozdu! Erkeğe çok kız kardeşe yok