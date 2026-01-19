Son dakika | İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar yağışının devam ettiği İstanbul'un birçok bölgesinde trafik oluştu. Kentte etkili olan kar yağışlarının ana arterlerde de tutmasının ardından motokurye ve ağır vasıtalara yasak geldi.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı

AÇIKLAMAYI VALİLİK YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan lapa lapa kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine kadar çıktı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

MGM kar yağışının İstanbul'da akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıklamıştı. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede de kar yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.