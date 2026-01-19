Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı

Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı
Meteoroloji, 19 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece boyunca sürdü. Sabahın erken saatlerinde de yağışın zaman zaman hızlanması ile caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Yayımlanan son hava tahmin raporuna göre akşam saat 18.00 sularından itibaren İstanbul'daki kar yağışı yağmura dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışla beraber beyaz örtü ile kaplandı. Sadece Çamlıca Tepesi değil, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.

AKŞAMA KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü. Fatih Vatan Caddesi'nde işe gitmek için çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleri ile güçlükle yürüdü.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞMURA DÖNECEK

MGM'nin yayımladığı son hava tahmin raporuna göre kentte etkili olan kar yağışı akşam saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18.00 sularından itibaren yağışın yağmura dönmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugün, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ

Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.istanbul-istanbulda-kar-yagisi-suruyo-1123011-333263.jpg

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın.

YAĞIŞLARLA BERABER TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da etkili olan lapa lapa kar ile beraber haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu görüldü. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Yoğunluğun önümüzdeki saatlerde daha da artması bekleniyor.

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Amasya hariç) bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

