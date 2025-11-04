Şoförün hakimiyetini kaybettiği vinç dehşet saçtı!

Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi 1. Yasemin Sokak'ta gece saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen bir vinç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, vinç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, ara sokağa hızla daldı ve park halinde bulunan 4 araca ve yol kenarındaki 2 binanın dış cephesine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, binaların dış cephelerinde de zarar meydana geldi. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MAĞDUR VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Kaza sırasında binasının dış cephesi hasar gören ve aracı kullanılamaz hale gelen mağdur vatandaşlardan Fatma Alkan, gazetecilere olay anını anlattı. Alkan, büyük bir ses duyduğunu ve sürücünün alkollü veya madde etkisinde olduğunu iddia etti:

"Önce hiçbir şey anlayamadım. Bir ses vardı ama o sesten anladım büyük araç geçtiğini... Sarhoşmuş, madde falanda almış, normal değil. Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi."

Alkan, sürücünün önce bir arabayı sürüklediğini, ardından kendi arabalarına çarptığını ve durmaya çalışırken arkasındaki demirlerin yere çakılmasıyla kaldığını söyledi. Maddi zararlarının büyük olduğunu belirten Alkan, "Kesinlikle zararımız karşılansın, biz aracımızı sıfır almıştık" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.