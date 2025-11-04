Bu fiyatı duyan ev sahibi de kiracı da anlaşacak! Dava açmak çok pahalı oldu!

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi güncellendi. Yeni tarifeyle birlikte, dava açmak isteyenler için maliyetler önemli ölçüde arttı.

KİRA DAVASININ TOPLAM MALİYETİ 59 BİN LİRA

Yeni tarifeye göre, kira davası açmak isteyen bir vatandaş avukatına 30 bin lira, bu davayla bağlantılı icra işlemi için 9 bin lira, tahliye işlemi için ise 20 bin lira ödeyecek.

Avukatlık ücretlerinde zam oranı resmen belli oldu

Dava kaybedilirse aynı ücretler karşı tarafın avukatına da ödenecek. Buna ek olarak mahkeme harçları ve diğer yargılama giderleri de davacıya ek yük getirecek.

YÜZDE 36 ZAM GELDİ

TBB’den yapılan açıklamaya göre, 2025–2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında maktu ücretlerde ortalama yüzde 36,15 oranında artış yapıldı. Ayrıca nisbi ücret dilimine yüzde 13’lük yeni bir basamak eklendi.

Yeni tarifeye göre kamu kurumları, kuruluşlar ve özel şirketlerin sözleşmeli avukatlarına en az 33 bin TL ödeme yapılacak.

DAVA TÜRLERİNE GÖRE YENİ ÜCRETLER

Sulh Hukuk (Kira) Davaları: 30.000 TL

İcra Takibi: 9.000 TL

Tahliye Davası: 20.000 TL

Asliye Hukuk Davaları: 45.000 TL

Tüketici Davaları: 22.500 TL

Ağır Ceza Davaları: 65.000 TL

İdare ve Vergi Davaları: 30.000 TL

Böylece, bir kira davasının toplam maliyeti tahliye ve icra süreçleriyle birlikte 59 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

DANIŞMA ÜCRETLERİ DE ARTTI

Koruyucu avukatlık, staj ve vergi desteği geliyor

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk saat için 4.000 TL, sonraki her saat için 1.800 TL olarak belirlendi.

Çağrı üzerine avukatın dışarıda verdiği bir saatlik danışma hizmeti ise 7.000 TL oldu.

SÖZLEŞMELİ AVUKATLARA YENİ ÜCRET

Anonim şirketlerde zorunlu avukat ücreti: 45.000 TL

Yapı kooperatiflerinde zorunlu avukat ücreti: 27.000 TL