Avukatlık ücretlerinde zam oranı resmen belli oldu

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zamlı yeni tarife, kamu kurumları ile özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri asgari ücreti ve çeşitli hukuki hizmetlerin karşılığında alınabilecek asgari ücretleri belirledi.

Koruyucu avukatlık, staj ve vergi desteği geliyor

DAVA ÜCRETİ 120 BİN TL'YE KADAR ÇIKACAK

Yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli avukatlık ücreti en az 33 bin TL olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiklik gösterecek. Danışmanlık ücretlerinde de sözlü danışma ilk bir saat için 4 bin TL, sonraki her saat için bin 800 TL olarak tarifelendirildi. Çağrı üzerine gidilen yerdeki bir saate kadar süren sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL olarak uygulanacak.

'ORANLARDA ORTALAMA YÜZDE 36,15 ARTIŞ SAĞLANDI'

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir" denildi.

Avukatlık yeni dönem ücretleri ne kadar olacak?

MAHKEMELERE GÖRE BELİRLENEN MAKTU ÜCRETLER

Açıklamada, çeşitli mahkemeler için belirlenen yeni maktu ücretlere de yer verildi:

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda maktu ücret 45 bin TL.

Sulh hukuk mahkemesinde ücret 30 bin TL.

Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 TL.

İcra dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin TL.

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin TL'ye yükseltildi.

İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda maktu ücret 30 bin TL.

ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Avukatlık Kanunu uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL'ye, yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar ise 27 bin TL olarak belirlendi.