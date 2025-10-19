Sivas’ta feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Sivas’ın Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi’nde, saat 12.00 sıralarında meydana gelen korkunç kazada, 75 yaşındaki C.G. kontrolündeki otomobil, karşı yönden gelen 80 yaşındaki Ahmet Serttaş kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, sürücü Ahmet Serttaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

DİĞER SÜRÜCÜ AĞIR YARALI!

Kazada ağır yaralanan diğer sürücü C.G. ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Ahmet Serttaş’ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.