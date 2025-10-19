Büyükçekmece'de yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı! Kaza anı kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği şehirlerarası yolcu minibüsü, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, minibüsün devrilme anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Fatih Mahallesi Rıza Küçükoğlupaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ-İstanbul arasında yolcu taşıyan 34 ERS 749 plakalı minibüsün sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen aydınlatma direği ise park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

istanbul-buyukcekmecede-aydinlatma-di-970146-288117.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, devrilen minibüsün ve direğin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

istanbul-buyukcekmecede-aydinlatma-di-970145-288117.jpg

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yolcu minibüsünün devrildiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yolda bir süre kaydığı, ardından kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçerek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptığı görülüyor.

istanbul-buyukcekmecede-aydinlatma-di-970590-288117.jpg

Çarpmanın şiddetiyle minibüsün yan yattığı anlar da kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

