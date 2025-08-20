Şırnak’ta yangın paniği! 2 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Tepecik Köyü’nde, bu sabah saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın panik yaratırken alevler, kısa sürede evi sardı. Gittikçe büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 yaşındaki erkek çocuğu, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Eymir Gölü çevresinde yangın! Nedeni belli oldu

Başkentte dumanlar yükseliyor: Acil müdahale başlatıldı