Başkentte dumanlar yükseliyor: Acil müdahale başlatıldı

Yayınlanma:
Ankara'nın Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda bir kez daha orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

ankara-2.png

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı müdahale devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

