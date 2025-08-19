Başkentte dumanlar yükseliyor: Acil müdahale başlatıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı müdahale devam ediyor.