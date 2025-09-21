Alanya'daki orman yangınında 3'üncü gün

Bölgedeki alevlere yüzlerce personel, onlarca kara aracı ve hava unsurlarıyla aralıksız müdahale ediliyor.

Alanya cayır cayır yanıyor

YANGIN 3 EV VE 1 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aliefendi, İspatlı ve Kargıcak mahallelerimizdeki yangınlar söndürüldü, Kargıcak’ta soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre 3 evimiz ve 1 aracımız zarar gördü. Yaylakonak ve Şıhlar’da yangın halen devam ediyor. 800’e yakın personel, 200’ün üzerinde kara aracı, 11 hava aracı ile müdahale ettik. Ayrıca emniyet ve jandarmamızın 4 TOMA’sı aktif olarak yangın söndürme çalışmalarında görev yaptı. Can kaybımız yok, bu en büyük tesellimizdir” dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise Öztürk, “Savcılık incelemesi sürüyor. Sonuçlandığında sebepler netleşecek” diye konuştu.