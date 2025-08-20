Eymir Gölü çevresinde yangın! Nedeni belli oldu

Eymir Gölü çevresinde yangın! Nedeni belli oldu
Yayınlanma:
Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Eymir Gölü çevresinde çıkan yangına ilişkin, "Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği: Eymir Gölü çevresinde çıkan yangınla ilgili iki şüpheli şahıs yakalandı

Ankara'da dün gece saatlerinde Eymir Gölü çevresinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Ankara Valiliği tarafında yangınla ilgili yapılan açıklamada 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

"HAVAİ FİŞEK SEBEBP OLDU"

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27’de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

