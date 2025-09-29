Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı İnceler köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesinden Şırnak istikametine gitmekte olan 02 ADH 599 plakalı otomobil, sürücü Mehmet Bozan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede sürücü Mehmet Bozan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan yolcu E.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.