Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir mağarada, öğle saatlerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin, mağara içinde çalıştırılan jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesi Düzova köyü kırsalında öğle saatlerinde köyün dağlık ve kırsal kesimindeki bir mağarada hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin mağarada yaptığı detaylı çalışma sonucunda, cansız bedeni bulunan kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirlendi.

GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞ

Yapılan ilk incelemelerde, mağara içerisinde bir jeneratörün bulunduğu ve vatandaşın bu jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Türkiye'de binlerce kişiyi kanser etmişti! Çernobil'de büyük felaket kapıdaTürkiye'de binlerce kişiyi kanser etmişti! Çernobil'de büyük felaket kapıda

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Edirne'de yangın faciası! Evde yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti
Edirne'de yangın faciası! Evde yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti
Yılbaşı yaklaşırken...TESK'ten kaçak alkol uyarısı: Fiyatların yükselmesi kaçak üretimi tetikliyor
Yılbaşı yaklaşırken...TESK'ten kaçak alkol uyarısı: Fiyatların yükselmesi kaçak üretimi tetikliyor