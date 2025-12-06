Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesi Düzova köyü kırsalında öğle saatlerinde köyün dağlık ve kırsal kesimindeki bir mağarada hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin mağarada yaptığı detaylı çalışma sonucunda, cansız bedeni bulunan kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirlendi.

GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞ

Yapılan ilk incelemelerde, mağara içerisinde bir jeneratörün bulunduğu ve vatandaşın bu jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.