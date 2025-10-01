Sıra kavgası hastaneyi savaş alanına çevirdi! Devreye polis girdi

İstanbul Şişli’ye bağlı Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadınla hastane çalışanı arasında “sıra” nedeniyle tartışma yaşandı.

“SIRANI BEKLEYECEKSİN” DEDİ, ORTALIK KARIŞTI!

İddiaya göre, tartışma sırasında sağlık çalışanı, kadına 'Sıranı bekleyeceksin' diyerek bağırdı. Bunun üzerine kadın ve çalışan arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

TARAFLARI POLİS EKİPLERİ AYIRABİLDİ!

Acil Servis’te bulunan diğer vatandaşların da olaya dahil olması nedeniyle kavga iyice büyürken ortalık savaş alanına döndü. Sıra tartışması sebebiyle birbirine giren tarafları, hastaneye intikal eden polis ekipleri ayırdı.

Yaşananlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.











