Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Mustafa Gemici yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı işçi servisi, Boyabat Karacaören Köyü mevkisinde Mustafa Gemici'nin kullandığı 57 AAB 142 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Gemici, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi ile servis minibüsündeki 8 fabrika işçisi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından toplam 10 yaralı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Gemici'nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yol güvenliği nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

