Feribottan denize atladı! Balıkçılar seferber oldu

Geyikli-Bozcaada seferini yapan GESTAŞ'a ait feribotta bir yolcu denize atladı. Yolcuyu kurtarmak için çevredeki balıkçılar ve feribottaki personel seferber oldu.

FERİBOTTAN DENİZE ATLADI

Saat 14.00 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde seyir halinde olan feribottaki bir yolcu henüz belirlenemeyen nedenle denize atladı. Durumu fark eden yolcular, Gestaş görevlilerine haber verdi.

Bunun üzerine kaptan, feribot ile manevra yaparak denize düşen vatandaşın bulunduğu noktaya doğru yöneldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bu sırada Geyikli'den Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi olay yerine ulaştı. Gestaş personelinin de yardımıyla denizdeki kişiye can simidi atıldı ve tekneye alınarak kurtarıldı. Geyikli İskelesi'ne getirilen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denize atlayan kişinin yüzüp, sırtüstü yatarak kurtarılmayı beklemesi dikkati çekti.