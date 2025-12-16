Feribottan denize atladı! Balıkçılar seferber oldu

Yayınlanma:
Bozcaada açıklarında bir kişi seyir halindeki feribottan denize atladı. Bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kişiyi kurtarmak için çevredeki balıkçılar ve feribottaki personel seferber oldu.

Geyikli-Bozcaada seferini yapan GESTAŞ'a ait feribotta bir yolcu denize atladı. Yolcuyu kurtarmak için çevredeki balıkçılar ve feribottaki personel seferber oldu.

FERİBOTTAN DENİZE ATLADI

Saat 14.00 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde seyir halinde olan feribottaki bir yolcu henüz belirlenemeyen nedenle denize atladı. Durumu fark eden yolcular, Gestaş görevlilerine haber verdi.

Bunun üzerine kaptan, feribot ile manevra yaparak denize düşen vatandaşın bulunduğu noktaya doğru yöneldi.

yeni-proje-17.jpg

Marmaray'da büyük panik! Raylara düştü seferler durduMarmaray'da büyük panik! Raylara düştü seferler durdu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bu sırada Geyikli'den Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi olay yerine ulaştı. Gestaş personelinin de yardımıyla denizdeki kişiye can simidi atıldı ve tekneye alınarak kurtarıldı. Geyikli İskelesi'ne getirilen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yeni-proje-18.jpg

Denize atlayan kişinin yüzüp, sırtüstü yatarak kurtarılmayı beklemesi dikkati çekti.

Kaynak:DHA

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Türkiye
İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek
İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek
Yasal süreç başlatılmıştı: Mavi Göl için karar verildi!
Yasal süreç başlatılmıştı: Mavi Göl için karar verildi!
Silivri'yi ziyaret eden EMEP’li İskender Bayhan: AİHM ve AYM kararlarını uygulayın
Silivri'yi ziyaret eden EMEP’li İskender Bayhan: AİHM ve AYM kararlarını uygulayın