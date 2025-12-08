Marmaray'da büyük panik! Raylara düştü seferler durdu

Olay, günün öğle saatlerinde Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kişi trenin istasyon peronuna giriş yaptığı esnada, henüz belirlenemeyen bir sebeple rayların üzerine düştü. İstasyonda bekleyen diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine olay derhal polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, raylara düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralıya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldıktan sonra, detaylı tedavi için hastaneye sevk edildi.

Marmaray'da bir yolcu raylara atladı!

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli bir gecikme yaşandı.