Marmaray'da büyük panik! Raylara düştü seferler durdu

Yayınlanma:
İstanbul Bakırköy’deki Marmaray istasyonunda, perona tren yaklaştığı sırada raylara düşen bir vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alınırken, yaşanan olay nedeniyle tren seferlerinde geçici süreliğine aksama meydana geldi.

Olay, günün öğle saatlerinde Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kişi trenin istasyon peronuna giriş yaptığı esnada, henüz belirlenemeyen bir sebeple rayların üzerine düştü. İstasyonda bekleyen diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine olay derhal polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

istanbul-bakirkoy-marmaray-istasyonund-1053457-312557.jpg

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, raylara düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

istanbul-bakirkoy-marmaray-istasyonund-1053458-312557.jpg

Yaralıya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldıktan sonra, detaylı tedavi için hastaneye sevk edildi.

Marmaray'da bir yolcu raylara atladı!Marmaray'da bir yolcu raylara atladı!

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli bir gecikme yaşandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Türkiye
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı