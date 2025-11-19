Marmaray'da bir yolcu raylara atladı!
Marmaray Küçükçekmece durağında bir yolcu raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından seferler geciklmeli olarak gerçekleştirilirken Marmaray'ın resmi hesabından açıklama yapıldı.
İstanbul Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda bir yolcu raylara atladı.
Vahim olay nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilren, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
YOLCU RAYLARA ATLADI
Marmaray'dan yapılan açıklamada, raylara atlayan yolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi belirtilmezken şu ifadelere yer verildi:
- "Sayın yolcularımız; Marmaray Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 19, 2025
Marmaray Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Yolcularımıza önemle duyurulur.