Marmaray'da bir yolcu raylara atladı!

İstanbul Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda bir yolcu raylara atladı.

Vahim olay nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilren, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Marmaray'da bir kişi intihar etti!

YOLCU RAYLARA ATLADI

Marmaray'dan yapılan açıklamada, raylara atlayan yolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi belirtilmezken şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Küçükçekmece istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."