Şişli kayyumundan CHP'ye davet!

"Kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan, görevinden alınmış ve yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

Kayyum Türkmen, siyasi partilere ve ilçe müdürlüklerine "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" kapsamında davet gönderdi.

Şişli kayyumu işçi kıyımına devam ediyor! Tutuklu Başkan Şahan cezaevinden seslendi: Hangi vicdana sığar?

"İNSAN HAKLARI TOPLANTISINA ÇAĞRILDIK"

Şişli Belediyesi'nin kayyım başkanvekili ve Şişli Kaymakamı Türkmen'in davetini paylaşan CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, "Şişli İlçe Başkanlığımıza, anlamlandırmakta zorlandığımız bir davet geldi. Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan tutukluyken, Şişli Belediye Meclisi çalıştırılmıyorken, “İlçe İnsan Hakları Kurulu” toplantısına çağrıldık" dedi.

Seçimle kazanılan bir belediyenin kayyumla yönetilmesinin, seçme ve seçilme hakkının açık ihlali olduğunu söyleyen Kartal, toplantıda bu çelişkiyi de dile getirdiklerini söyledi.

Şişli İlçe Başkanlığımıza, anlamlandırmakta zorlandığımız bir davet geldi.



Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan tutukluyken, Şişli Belediye Meclisi çalıştırılmıyorken, “İlçe İnsan Hakları Kurulu” toplantısına çağrıldık.



İnsan haklarından söz edilecekse, en temel ihlalin… pic.twitter.com/G04FAdPyzG — Canercan Kartal (@canercankartal) December 16, 2025

"ANLAMAKTA ZORLANDIĞIMIZ BİR DAVET"

Kartal, şu ifadeleri kaydetti: