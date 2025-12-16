Şişli kayyumundan CHP'ye davet!
"Kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan, görevinden alınmış ve yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.
Kayyum Türkmen, siyasi partilere ve ilçe müdürlüklerine "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" kapsamında davet gönderdi.
"İNSAN HAKLARI TOPLANTISINA ÇAĞRILDIK"
Şişli Belediyesi'nin kayyım başkanvekili ve Şişli Kaymakamı Türkmen'in davetini paylaşan CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, "Şişli İlçe Başkanlığımıza, anlamlandırmakta zorlandığımız bir davet geldi. Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan tutukluyken, Şişli Belediye Meclisi çalıştırılmıyorken, “İlçe İnsan Hakları Kurulu” toplantısına çağrıldık" dedi.
Seçimle kazanılan bir belediyenin kayyumla yönetilmesinin, seçme ve seçilme hakkının açık ihlali olduğunu söyleyen Kartal, toplantıda bu çelişkiyi de dile getirdiklerini söyledi.
Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan tutukluyken, Şişli Belediye Meclisi çalıştırılmıyorken, “İlçe İnsan Hakları Kurulu” toplantısına çağrıldık.
"ANLAMAKTA ZORLANDIĞIMIZ BİR DAVET"
Kartal, şu ifadeleri kaydetti:
İnsan haklarından söz edilecekse, en temel ihlalin görmezden gelinmemesi gerekir.
Seçimle kazanılmış bir belediyenin kayyumla yönetilmesi, seçme ve seçilme hakkının açık ihlalidir.
Bu koşullar altında Şişli’nin hakkı ve hukuku korunmuş sayılamaz.
Toplantıda bu çelişkiyi hatırlattık.
Seçilmiş iradenin yok sayıldığı bir zeminin meşruiyet üretmediğini ifade ettik.
Bu tabloyu normalleştiren hiçbir sürecin parçası olmayacağımızı açıkça söyledik.
Başkanımız geri gelene kadar bize durmak yok.
Şişli’de demokrasi yeniden nefes alacak!"