Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem daha gerçekleşti. AFAD'ın açıklamasına göre deprem 4,3 şiddetinde gerçekleşti. Depremin derinliği ise 4.91 kilometre olduğu belirtildi.

AHMET ERCAN'DAN KRİTİK UYARI

"Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur" diyen Ercan, bugün meydana gelen depremin bölgedeki hasarlı yapı sayısını arttırdığından söz etti.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu "Parantez" programına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, Sındırgı ilçesi ve çevresinde son aylarda yaşanan yoğun sarsıntılara ilişkin bölgenin bir deprem fırtınasının içinde olduğunu belirtti.

Deprem fırtınasının bir süre daha sürebileceğini dile getiren uzman, “Vatandaşlarımız teyakkuz halinde, bu durumun bir anda bitmesini beklememeliyiz. Fırtınanın dinmesi zaman alacak” uyarısında bulundu.