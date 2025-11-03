Sındırgı'da yine deprem oldu

Sındırgı'da yine deprem oldu
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem daha gerçekleşti. AFAD'ın açıklamasına göre deprem 4,3 şiddetinde gerçekleşti. Depremin derinliği ise 4.91 kilometre olduğu belirtildi.

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...

Son dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli depremSon dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli deprem

AHMET ERCAN'DAN KRİTİK UYARI

"Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur" diyen Ercan, bugün meydana gelen depremin bölgedeki hasarlı yapı sayısını arttırdığından söz etti.

BİR DEPREM FIRTINASI

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu "Parantez" programına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, Sındırgı ilçesi ve çevresinde son aylarda yaşanan yoğun sarsıntılara ilişkin bölgenin bir deprem fırtınasının içinde olduğunu belirtti.

Deprem fırtınasının bir süre daha sürebileceğini dile getiren uzman, “Vatandaşlarımız teyakkuz halinde, bu durumun bir anda bitmesini beklememeliyiz. Fırtınanın dinmesi zaman alacak” uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!
Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!
İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı
Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı