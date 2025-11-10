Sındırgı'da bir gecede iki deprem

Sındırgı'da bir gecede iki deprem
Yayınlanma:
Son dakika... Sındırgı'da dün gün içinde ve bu gece yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından bildirilene göre 10 Kasım saat 01.06 tarihinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.48'de yine 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 13,25 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

BİR GECEDE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:01:06:42 TSİ
Enlem:39.23778 N
Boylam:28.14111 E
Derinlik:11.01 km
Detay:https://t.co/DumU7EmTbG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2025

Sındırgı gece yine sallandı: Çevre illerden hissedildiSındırgı gece yine sallandı: Çevre illerden hissedildi

DÜN YİNE SALLANMIŞTI

Yine AFAD tarafından bildirilene göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından yapılan bildirime göre bu depremin derinliği ise 7,14 kilometre olarak açıklanmıştı.

Son dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde depremSon dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-09
Saat:11:58:50 TSİ
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
Detay:https://t.co/GngaCZzaPE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2025

Bu depremle birlikte art arda depremlerle gündeme gelen Balıkesir Sındırgı'da 1 gün geçmeden 3 defa 4,5 büyüklüğünde deprem yaşanmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

