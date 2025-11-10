Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından bildirilene göre 10 Kasım saat 01.06 tarihinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.48'de yine 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 13,25 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

BİR GECEDE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Sındırgı gece yine sallandı: Çevre illerden hissedildi

DÜN YİNE SALLANMIŞTI

Yine AFAD tarafından bildirilene göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından yapılan bildirime göre bu depremin derinliği ise 7,14 kilometre olarak açıklanmıştı.

Son dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Bu depremle birlikte art arda depremlerle gündeme gelen Balıkesir Sındırgı'da 1 gün geçmeden 3 defa 4,5 büyüklüğünde deprem yaşanmış oldu.