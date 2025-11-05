İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

AKP'Lİ UYGUR'DAN AÇIKLAMA

AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur kararla ilgili açıklama yaptı.

Uygur şunları söyledi: “Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır" demişti.

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.