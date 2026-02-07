Simge Barankoğlu dahil 6 kişi adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel, Taha Özer, Eda Alboya ve Simge Barankoğlu adliyeye sevk edildi.

EBRU ARMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Naz Fraoula olarak tanınan Ebru Arman'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yayımlandı:

“Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında geçici olarak gözaltına alınmış bulunmaktayım. Süreç, hukuki çerçevede ve avukatım eşliğinde titizlikle yürütülmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki hakkımda kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır. Masumiyet karinesi gereği, henüz soruşturma aşamasında olan bir dosya hakkında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini

önemle rica ederim. Sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına ve masumiyetimin anlaşılacağına olan inancım tamdır.”

BARANKOĞLU DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan da arandığı öne sürüldü. Barankoğlu, Aralık 2021'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınmış, tutuklanmış ve 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılmıştı.

MİKA RAUN VE GEZGİN DE TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde fenomen Mükremin Gezgin ve Mika Raun da uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Son dönem operasyonları, sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra birçok şarkıcı ve oyuncuyu da kapsadı. Bu isimler arasında Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı da yer aldı. Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.