Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan Kocaeli ve Sakarya çevreleri için sarı kodlu bir uyarı yayımladı. Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların, bölge genelinde hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

YAĞIŞIN ZAMANI VE ŞİDDETİ

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (8 Şubat Pazar) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

OLASI RİSKLER VE ÖNLEMLER

Kuvvetli yağışla birlikte meydana gelebilecek olumsuz koşullara karşı vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yapıldı. Özellikle, ani yağışlar nedeniyle alt geçitlerde ve düşük rakımlı bölgelerde oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca, görüş mesafesinin azalması ve yolların kayganlaşması sonucu trafikte yaşanabilecek aksamalar ile yağış anında görülebilecek yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.