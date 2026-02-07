Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar'da rekor bağış

Yayınlanma:
Görkemli Hatıralar'da rekor bağış toplandı. Hatay'da bir ilköğretim ve bir Anaokulu için bugün Serhan Asker'in sunumuyla "Görkemli Hatıralar" canlı yayınında 25 milyon TL yardım toplandı.

Halk TV programcısı Serhan Asker, 6 Şubat depremin 1'inci yıl dönümünde kitapseverlerle buluşturduğu "Acı Yoruldu" kitabının geliriyle Hatay'da 12 derslikli okul ve bir Ana Okulu yaptıracağını açıklamıştı.

3.png

Bugün Hatay'daki yayında Serhan Asker 12 ilköğretim okulunun arsasında gerçekleşen canlı yayında şimdiye kadar kendi payına düşen telif gelirinin 2 milyon 700 TL olduğunu ve tümünü okullara bağışladığını açıkladı.

ekran-goruntusu-2026-02-07-172259.png

3 SAATLİK CANLI YAYINDA REKOR BAĞIŞ

Daha sonra yardımın 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği'nin IBAN hesabına bağış yapılabileceğini açıkladı.

3 saatlik canlı yayında kampanyaya büyük ilgi gösteren halk, 25 milyonu aşan bağış yaptı. Bağış hesabında daha önce biriken 805 bin TL ile birlikte toplam tutar 29 milyon TL'yi aştı...

Depremde 2 kızını ve öğretmen eşini kaybeden Mümtaz Gövce, 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği'nin başkanlığını yapıyor.

2.png

Serhan Asker, yüzleri güldüren bağışlarla Adıyaman'da da bir Ana Okulu'nun yapılacağını açıkladı.

Yardım yapılan hesap no:
TR46 0001 0011 5897 8285 3950 06

Ziraat Bankası

6 SIFIR 2 Çocuk Hakları Derneği

Serhan Asker ateş püskürdü: Bu halkın parasıyla şov yapamazsınız

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

