Silopi’de binlerce kişi sokağa döküldü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ)'nin uygulamalarına karşı düzenlenen protestoda binlerce kişi bir araya geldi. DEDAŞ’ın yüksek faturaları, keyfi cezaları ve altyapı uygulamalarına tepki gösteren halk, şirketin Silopi binası önünde toplandı.

Gazeteci Ahmet Uçar'ın haberine göre, protestoya Şırnak Barosu, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Gelecek Partisi temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, esnaf temsilcileri, Silopi halkı ve çiftçiler katıldı.

Şırnak Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Memduh Erdem, yaptığı konuşmada, “Dedaş zulmüne karşı halkın bir olup tepki göstermesi en büyük haktır. Biz Şırnak Barosu olarak daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Enerji Bakanlığı’na resmi yazılar yazdık, konunun takipçisiyiz. Ayrıca dere kenarlarına, okul bahçelerine ve cami avlularına güvenlik önlemi olmadan trafolar konulduğunu tespit ettik. Bu sorumsuzluğa karşı suç duyurusunda bulunacağız. Dicle Elektrik’in mahkemelerde hesap vermesi gerekiyor” dedi.

Basın açıklamasını Gırık Der Başkanı Abdulaziz Ökten yaptı.

“BU HALK SOYULUYOR, DEVLET SESSİZ KALMAMALI”

Basın açıklamasında konuşan Abdulaziz Ökten, DEDAŞ’ın Silopi halkını yıllardır mağdur ettiğini belirterek “Silopi’de aylık 2-3 bin TL elektrik tüketimi yapan bir evin faturası 10 bin TL’yi, bazı evlerde ise 30 bin TL’yi geçiyor. Bu halkın emeğine el koymaktır. Bu, düpedüz bir soygundur. Vatandaş kendi tüketimini göremiyor çünkü sayaçlar direklerin üzerine konmuş, kilitli panolara yerleştirilmiş. Hatalı okumalardan dolayı uydurma kaçak cezaları kesiliyor. Bu vicdansızlıktır” diye konuştu.

“SAYAÇLAR DEĞİŞTİRİLMİYOR, ELEKTRİK KESİNTİLERİ HASTALARI TEHLİKEYE ATIYOR”

Ökten, eski sayaçların hala kullanıldığını ve fazla tüketim gösterdiğini dile getirerek, “Yeni sayaç talebinde bulunan vatandaşların istekleri sistematik olarak reddediliyor. Üstelik altyapı da yetersiz. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri, özellikle tıbbi cihaz kullanan hastalar için hayati tehlike oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“OKUL BAHÇELERİNE TRAFO KURMAK ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR”

DEDAŞ’ın okul bahçeleri, parklar, dere yatakları ve köprü altlarına yüksek gerilim trafoları kurduğunu söyleyen Ökten, “Bu uygulamalar teknik bir hata değil, halk sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan bir anlayıştır. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmelidir” dedi.

“ÇİFTÇİYE KAÇAK CEZASI KESİLEREK ÜRETİM ENGELLENİYOR”

Çiftçilerin durumuna da değinen Ökten, “Çiftçi hem girdi maliyetleriyle mücadele ediyor, hem de masa başında kesilen sahte kaçak cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu insanlar nasıl üretim yapacak? Bu uygulamalarla köylü üretimden koparılıyor. Bu, halkın ekmeğine vurulan darbedir” diye konuştu.

“DEVLETİN ELEKTRİK DESTEĞİ AZALTILDI, FATURALAR KATLANDI”

1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamının daraltıldığını hatırlatan Ökten, şöyle konuştu:

“Silopi Türkiye’nin en sıcak bölgelerinden biri. Klima kullanımı burada bir tercih değil, sağlık açısından zorunluluktur. Ancak destekler kesildi, halk çok daha ağır faturalarla baş başa bırakıldı.”

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ENERJİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRIMIZDIR”

Gırık Der Başkanı Ökten, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve Şırnak milletvekillerine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Silopi halkı sahipsiz değildir. Elektrik bir insan hakkıdır. Halkın sırtına yüklenen bu fahiş faturalar derhal durdurulmalıdır. DEDAŞ denetlenmeli, keyfi cezalandırma ve altyapı zulmüne son verilmelidir. Sabrımız tükeniyor. Halkımız bu adaletsizliğe boyun eğmeyecek.”