Silopi’de tarımda dönüşüm başladı: 1000 kişiye iş binlerce sofraya ürün

Bu kapsamda alanda iş makineleri ile yapılan altyapı çalışmalarının yıl sonunda, üstyapı çalışmalarının da gelecek yılın ortalarında tamamlanması planlanıyor.

750'si kadın 1000 kişiye iş kapısı olacak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yetiştirilecek sebzelerin iç piyasaya sunulmasının yanı sıra Irak'a ihraç edilmesi hedefleniyor.

- "PROJE, BÖLGEMİZE EKONOMİK ANLAMDA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kente Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi kazandırılması için hazırlanan projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alınarak desteklendiğini söyledi.

946 dekarlık arazide kurulacak seralarda istihdam edilecek 1000 kişiden 750'sinin kadın olacağını dile getiren Sezgin, bu proje ile üretimin, istihdamın, yatırımın ve ihracatın hedeflendiğini belirtti.

Sezgin, "Seracılık için uygun iklime sahip ilçemizde güçlü bir üretim sağlanmış olacak. Burada üretilen sebzelerimizi il ve ilçelerimizin yanı sıra Irak pazarına da sunma imkanına sahip olacağız. Proje, ilimize ve bölgemize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak." dedi.

Altyapı çalışmalarının bir ay önce başladığını ve yıl sonuna kadar süreceğini anlatan Sezgin, yağmur suyu, atık su ve elektrik hatlarının döşendiğini belirtti.

Sezgin, yeni yılda sera kurulumunun gerçekleştirileceğini dile getirerek, alanın yüzde 75'inde seraların kurulacağını, geri kalan alanda ise atık su depolama, ticari bölümler, arıtma tesisleri ve sanayi parsellerinin yer alacağını kaydetti.

"Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi, Habur Sınır Kapısı'na 11 kilometre mesafede. Burada güçlü bir üretim yaparak bölge ekonomisine, istihdamına olumlu yönde katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." diyen Sezgin, bu yatırımın güçlü bir üretimle ihracatı barındırdığını anlattı.

- "ANTALYA'DAN, MERSİN'DEN GELEN SEBZELERİ ARTIK SİLOPİ'DE ÜRETECEĞİZ"

Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş de projenin Silopi'ye büyük katma değer sağlayacağını söyledi.

Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Geliş, projeyle ilçenin verimli topraklarında sebze üretimi yapılacağını ifade etti.

Geliş, projenin istihdama kavuşmak isteyen kadın ve genç girişimciler için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Silopi, toprağı son derece verimli, güneşi, suyu bol bir yer. Şu ana kadar Antalya'dan, Mersin'den gelen sebzeleri artık Silopi'de üreteceğiz, tüketeceğiz. Fazla olan üretimimizi de hemen yanı başımızdaki Irak'a göndermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

- DOĞDUKLARI TOPRAKLARDA EKMEKLERİNİ KAZANACAKLAR

Silopi'nin Çardaklı köyü muhtarı Abdulcabbar Kert, böyle bir yatırımın köylerine yakın yerde yapılmasını önemsediklerini belirtti.

Projeyi desteklediklerini ifade eden Kert, "İnsanlarımız, yaz aylarında batı illerine gitmek zorunda kalıyorlar. Bu projeden sonra yaklaşık 1000 kişi, başka illere gitmek zorunda kalmayacak, köyüne, evine yakın bir yerde çalışacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Belde sakinlerinden Fatma Tosun da projenin güzel imkanlar sunacağını dile getirerek, "Yaz aylarında mevsimlik işçi olarak başka yerlere gitmek zorunda kalıyorduk. Bu proje sayesinde bunda azalma olacaktır. İlçede son yıllarda kadınlara yönelik çalışma alanları da arttı, fıstık ve tekstil fabrikaları gibi. Sera Organize Tarım Bölgesi de bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.