Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayanlar vuruldu
Aydın'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vurularak yaralandı.

Aydın'da çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan iki kişi saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

KAHVEHANEYE TÜFEKLE GİTTİ

İncirliova Hürriyet Mahallesi'nde Erol H. ile Ekrem B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle akşam saatlerinde Ekrem B.'nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeği alarak yanına gitti. Erol H., burada silahı Ekrem B.’ye doğrultup, ateşledi.

Kırşehir’de aile dehşeti! Anne ve babasını öldürdü: 2 kuzenini yaraladıKırşehir’de aile dehşeti! Anne ve babasını öldürdü: 2 kuzenini yaraladı

OLAYLA İLGİSİ BULUNMAYAN 2 KİŞİ YARALAYIP KAÇTI

Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ ve müşterisi Erkan Şekerci’ye isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Erol H. ise olay yerinden kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:DHA

