Kırşehir’de aile dehşeti! Anne ve babasını öldürdü: 2 kuzenini yaraladı

Kırşehir merkeze bağlı Aşağı Homurlu Köyü’nde, Ö.K., iddiaya göre aile içinde yaşana tartışmada anne ve babasını bıçakla öldürdükten sonra 2 kuzenini de yaraladı.

Kırşehir merkeze bağlı Aşağı Homurlu Köyü’nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ö.K., henüz bilinmeyen nedenle annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) ile tartışmaya başladı.

ÇIKAN KAVGADA ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sinir krizi geçiren Ö.K., mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Yaşlı çift, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan katil, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri F.B. (36) ile N.G.’yi de (38) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baba Nuh ile anne Azime Öz’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KATİL YAKALANDI

Şüpheli Ömer Kılıç, jandarmanın kısa süreli çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

