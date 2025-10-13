Silah kaçakçılarına operasyon: 12 ilde düğmeye basıldı!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başlattığı çalışma neticesinde harekete geçti. Diyarbakır merkezli olmak üzere; Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin ve Malatya'da önceden belirlenen çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda toplam 78 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ SİLAH ATÖLYESİ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, yasa dışı silah üretimi ve modifikasyonu için kullanıldığı anlaşılan iki atölye bulundu. Operasyonun genelinde ise önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ele geçirilen malzemeler arasında; 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek, 172 adet yiv ve set bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, bir balistik yelek ve 2 gram uyuşturucu madde bulunuyor. Ayrıca atölyelerde kullanılan taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene ve torna makinesi gibi aletlere de el konuldu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 78 şüpheliden 52'si, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 19'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.