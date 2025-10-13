Silah kaçakçılarına operasyon: 12 ilde düğmeye basıldı!

Silah kaçakçılarına operasyon: 12 ilde düğmeye basıldı!
Yayınlanma:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 78 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyon kapsamında yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edilen iki atölye de ortaya çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başlattığı çalışma neticesinde harekete geçti. Diyarbakır merkezli olmak üzere; Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin ve Malatya'da önceden belirlenen çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda toplam 78 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ SİLAH ATÖLYESİ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, yasa dışı silah üretimi ve modifikasyonu için kullanıldığı anlaşılan iki atölye bulundu. Operasyonun genelinde ise önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ele geçirilen malzemeler arasında; 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek, 172 adet yiv ve set bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, bir balistik yelek ve 2 gram uyuşturucu madde bulunuyor. Ayrıca atölyelerde kullanılan taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene ve torna makinesi gibi aletlere de el konuldu.

25 ilde siber operasyon: 274 şüpheli gözaltına alındı25 ilde siber operasyon: 274 şüpheli gözaltına alındı

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 78 şüpheliden 52'si, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 19'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Türkiye
TÜİK'in besi hayvanı istatistiği gerçekten yüzde 42 farklı iddiası! Çiftçi 'fiili sayım yaptım' dedi
TÜİK'in besi hayvanı istatistiği gerçekten yüzde 42 farklı iddiası! Çiftçi 'fiili sayım yaptım' dedi
Türkiye'nin kanlı e-ticareti! Dehşete düşüren yazışmalar: Kurşunlama yapılır, acil tetikçi aranıyor...
Türkiye'nin kanlı e-ticareti! Dehşete düşüren yazışmalar: Kurşunlama yapılır, acil tetikçi aranıyor...
Artık kadınlar da Erdoğan demiyor! CHP son ankette büyük fark attı
Artık kadınlar da Erdoğan demiyor! CHP son ankette büyük fark attı