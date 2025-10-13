25 ilde siber operasyon: 274 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür devam eden operasyonların bilançosunu paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonların 25 il merkezli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 274 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 123'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

SUÇ ŞEBEKELERİNİN YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin çeşitli yöntemlerle suç işledikleri tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin faaliyetleri arasında şunlar yer alıyor:

Yasa dışı bahis ve kumar oynatmak, yasa dışı para transferine aracılık etmek ve bu faaliyetlerin reklamını yapmak.

"Oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı" gibi temalarla sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırmak.

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç sağlamak.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçları kapsamında müstehcen çocuk görüntüleri barındırmak.

73 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonların düzenlendiği 25 il Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman olarak sıralandı. Bu illerde yapılan baskınlar sonucunda, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen önemli miktarda mal varlığına el konuldu. Ele geçirilenler arasında 10 adet soğuk cüzdan (kripto para cüzdanı), piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 araç ve 7 adet tapu bulunuyor.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşları şüpheli durumlara karşı dikkatli olmaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Servisi'ni aramaları konusunda uyardı.