Şiddetin adresi bu kez Sarıyer! Hasta ve yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ayşenur Kundak, kayıt açtırmadan ilaç isteyen hastaya, acil bir durum varsa kayıt açtırıp muayeneye gelmesi gerektiğini ifade etti ve hastadan durumu acil değilse odadan çıkmasını istedi. Odadan çıkmak istemeyen hasta ve hasta yakınları, Dr. Ayşenur Kundak ve sağlık çalışanlarını darbetti. Yaralanan Dr. Ayşenur Kundak ve sağlık çalışanları tedavi altına alındı.

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Dinlenme odasını basıp doktora saldırdılar

İSTANBUL TABİP ODASI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Saldırıyı kınayan İstanbul Tabip Odası’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'nde nöbetçi olan Dr. Ayşenur Kundak ile birlikte nöbetçi hemşireler ve hastane personeli hasta ve hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırıda yaralanan meslektaşımıza ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisi olacağız, sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Sağlıkta şiddete 'adli kontrol' kalkanı: Doktorun feryadı yine duyulmadı