Sağlıkta şiddet bitmiyor! Dinlenme odasını basıp doktora saldırdılar

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, Doktor Haçım Hizol, acil servise getirilen 19 yaşındaki hasta için ‘konversiyon bozukluğu’ olabileceği şüphesiyle psikiyatri polikliniğinde kontrol önerdi. Bunun üzerine, hastanın babası ve kardeşi duruma sinirlenerek asistan dinlenme odasına girdi.

2 SALDIRGAN GÖZALTINDA!

Burada Doktor Haçım Hizol’a hakarette bulunan 2 saldırgan; Hizol’u bardak, termos, kupa, tost makinesi ve sandalye fırlatarak darbetti. Hizol, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken baba ve oğul gözaltına alındı.

Hizol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Psikiyatri kontrolü önerildiği için baba ve oğul dinlenme odasına gelerek darbetti. Tehdit ve hakarette bulundular. Eline geçen bardak, termosu üzerime fırlattı. Beyaz kod sonrası şahıslar kolluk tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

