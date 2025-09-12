Annesini ve kardeşini öldürmüştü! Cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı: İfadesi ise kan dondurdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi 302’nci Sokak’ta meydana gelen olayda, apartman sakinleri 3. kattan gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi. Ekipler, Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde buldu.

Sağlık görevlileri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirlerken incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Dursune Bilgili, Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı’nda, Havva Nur Anzerli’nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul’da toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SAHİLDE YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olarak kimliği tespit edilen M.İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öldürülen kadının ölen eşinden olan oğlu şüpheli M.İ.G., yürütülen takip sonucu İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahili'nde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ OĞLU İŞLEMİŞ!

Bilgili'nin oğlu olan şüpheli M.İ.G., emniyette verdiği ilk ifadede, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini ileri sürdü. M.İ.G., cinayetleri, olay günü annesinin babasına hakaret etmesi üzerine işlediğini ifade etti.

CİNAYETTEN SONRAKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ AÇIĞA ÇIKTI!

M.İ.G.’nin annesi ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonraki görüntüleri ortaya çıkarken söz konusu görüntülerde, boynuna taktığı kulaklıkla apartmandan çıkan M.İ.G.’nin bir süre sonra geri gelerek apartmana girdiği, üzerinde farklı bir kıyafetle apartmandan çıktığı ve sergilediği rahat tavırlar yer aldı.

KARDEŞİNİ TANIK BIRAKMAMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

M.İ.G.’nin ifadesinde, yaşanan arbedede annesini bıçakladığı ve sesleri duyup gelen üvey kız kardeşini de görgü tanığı bırakmamak için öldürdüğünü, ardından da alışveriş yapmak için apartmandan çıkarak markete gittiğini ifade edildi.

Dursune Bilgili’nin ilk eşinin hayatını kaybettiği ve M.İ.G.’nin bir süre yurtta kaldığı, zaman zaman annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Havva Nur Anzerli’nin babası S.A. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Bilgili’nin, şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve S.A.’nın da bir süredir başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Hazırlanan ön otopsi raporunda, anne ve kızının cesetlerinin 8-10 gün evde kaldığı, annenin boğazında bıçakla kesi oluştuğu, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp nedeniyle kırıklar meydana geldiği tespit edilirken kızının da aynı bıçakla boğazında kesi oluştuğu bildirildi.

