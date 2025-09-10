Anne-kız cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 16 yaşındaki şüpheli sahil keyfi yaparken yakalandı

Olay, dün saat 17.00 sularında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 302'nci Sokak'taki bir apartmanda ortaya çıktı. Binada oturanların üçüncü kattaki daireden gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ KIZI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, pencereden daireye girdi. İçeride yapılan kontrolde, Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli kanlar içinde bulundu. Sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede, cesetlerin üzerinde kesici alet yaraları olduğu belirlendi. Dursune Bilgili ve Havva Nur Anzerli'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olarak kimliği tespit edilen M.İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli, yürütülen takip sonucu İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahili'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.İ.G., ifadesinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.