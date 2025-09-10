Anne ve küçük kızı evde ölü bulunmuştu: Kadının 16 yaşındaki oğlu tutuklandı

Anne ve küçük kızı evde ölü bulunmuştu: Kadının 16 yaşındaki oğlu tutuklandı
Yayınlanma:
Kocaeli'de kötü koku üzerine gidilen evde Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Bilgili'nin oğlu M.İ.G. gözaltına alınmıştı. 16 yaşındaki şüpheli 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Kocaeli Gebze'de bulunan bir apartmanın üçüncü katında kötü koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adreste Dursune Bilgili ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü bulmuştu.

Olayla ilgili Bilgili'nin gözaltına alınan 16 yaşındaki oğlu M.İ.G. tutuklandı.

KOCAELİ'DE KAND DONDURAN OLAY

Salı günü saat 17.00 sularında bir daireden kötü koku geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri Beylikbağı Mahallesi 302'nci Sokak'taki aparmana giderek arama yaptı.

İçeriye giren ekipler 50 yaşındaki Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki Havva Nur Anzerli'nin canszı bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın vücutlarında kesici alet yarası tespit eden polis ekipleri cinayet şüphesiyle olayla ilgili çalışma başlattı.

aa-20250909-39068544-39068540-kocaelide-anne-ve-5-yasindaki-cocugu-evlerinde-olu-bulundu.jpg

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SAHİLDE KEYİF YAPARKEN YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olarak kimliği tespit edilen M.İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öldürülen kadının ölen eşinden olan oğlu şüpheli M.İ.G., yürütülen takip sonucu İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahili'nde yakalanarak gözaltına alındı.

anne-kizin-evde-olu-bulundugu-olayda-16-906639-269355-001.jpg

16 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

23 suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan M.İ.G. emniyetteki sorgusunda önce annesi Dursune Bilgili’yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi.

Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak:DHA

