Sıcaklık eksi 15 dereceye düştü: Göl tamamen dondu

Iğdır’da etkisini gösteren dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, Millet Bahçesi içerisinde yer alan göl tamamen dondu.

Buz tutan gölün altındaki gerçek

ÇOCUKLAR DONAN GÖLÜN TADINI ÇIKARDI

Ancak soğuk havaya rağmen çocuklar, donan gölün çevresinde kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar, "Hava çok soğuk ama donan gölün kenarında kaymak çok güzel" diyerek anın tadını çıkardıklarını dile getirdi.

Çok sayıda ilde eğitime kar engeli

11 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Diğer yandan, kentte fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında da çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 11 köy yolunu yeniden açmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk hava ve olumsuz hava şartlarının önümüzdeki günlerde de etkisini devam ettirebileceği belirtildi.