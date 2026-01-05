Sıcaklık eksi 15 dereceye düştü: Göl tamamen dondu

Iğdır’da gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 dereceye düşmesiyle Millet Bahçesi’ndeki göl tamamen buz tuttu. Fırtına ve kar nedeniyle kapanan 11 köy yolunu açmak için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Iğdır’da etkisini gösteren dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, Millet Bahçesi içerisinde yer alan göl tamamen dondu.

Buz tutan gölün altındaki gerçek: Düşük su seviyesi 'doğal afeti' hızlandırdıBuz tutan gölün altındaki gerçek

ÇOCUKLAR DONAN GÖLÜN TADINI ÇIKARDI

Ancak soğuk havaya rağmen çocuklar, donan gölün çevresinde kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar, "Hava çok soğuk ama donan gölün kenarında kaymak çok güzel" diyerek anın tadını çıkardıklarını dile getirdi.

Valilikler peş peşe duyurdu: 5 Ocak'ta çok sayıda ilde eğitime kar engeliÇok sayıda ilde eğitime kar engeli

11 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Diğer yandan, kentte fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında da çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 11 köy yolunu yeniden açmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk hava ve olumsuz hava şartlarının önümüzdeki günlerde de etkisini devam ettirebileceği belirtildi.

Kaynak:ANKA

