Valilikler peş peşe duyurdu: 5 Ocak'ta çok sayıda ilde eğitime kar engeli

Türkiye'de yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde yaşanan olumsuz hava koşulları, eğitime zorunlu ara getiriyor.

Eğitime kar engeli! 31 Aralık'ta çok sayıda ilde eğitime ara verildi: İşte okulların tatil edildiği iller...

Yeni yılın hemen ardından 5 ilin valilikleri, peş peşe 5 Ocak Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İLÇELERDE YOLLAR ULAŞIMA KAPALI

Malatya Valiliği, Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitimin 1 gün durdurulduğunu açıkladı. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, tüm taşımalı eğitim ve köy okullarında 05.01.2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunduğunu ve bu nedenle 5 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Şanlıurfa'da ise valilik, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada ise Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil edildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Diyarbakır'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 günlük ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.