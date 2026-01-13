Tekstilin kalbinde 30 milyon dolarlık vurgun: ‘Paralar zırhlı araçlarla kaçırıldı’ iddiası!

Dikkat çeken olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma bulunuyor. “Dolandırıcılık” iddiası ile suç duyurusunda bulunan kişilerin önemli bir bölümü AK Çarşı Merter’de faaliyet gösteren tekstilciler. Bu kişiler yüzlerce kilo altın, gümüşün yanı sıra milyonlarca doları, kâr payı beklentisiyle teslim ettikleri Altınkemer Döviz’in ortağının kendilerini dolandırdığı iddiasında. Halktv.com.tr’nin ulaştığı evraklara göre, 30’u aşkın kişinin kaptırdığı para 30 milyon dolar seviyesinde.

Olayların yaşandığı döviz bürosu Ak Çarşı Merter'de bulunuyor.

‘DEVLET BİZİZ, SENİ YAŞATMAM’

Tekstilci Tarık Öztürk (42), İstanbul İl Jandarma Komutanlığında verdiği ifadede, Yasin Kapıyoldaş’ın kendilerine, Merkez Bankası ve Darphane ile çalıştığını belirterek, zararının 25 kilo altın olduğunu söyledi. Öztürk, verdiği altının iade edilmesini istediğinde ise Kapıyoldaş tarafından şu sözlerle tehdit edildiğini anlattı: “Bu işi fazla kurcalama. Seni İstanbul’da fazla yaşatmam. Yanında geçen her motosiklete dikkat et. Bu ülkede adliye de, emniyet de maliye de kısaca devlet biziz.”

Geceliği 2 bin dolarlık otelde kalan Yasin Kapıyoldaş'ın fakirlik kâğıdı aldığı görüldü.

‘TOPLADIĞI PARALARI KAÇIRDI’

Tekstilci Seçkin Vural ise Jandarma’da verdiği ifadede, toplam zararının 421 bin dolar ve 214 kilo gümüş olduğunu kaydetti. Seçkin Vural, bu kişinin tüm mal varlığını kaçırdığını öne sürdü. Vural, Kapıyoldaş’ın çakarlı araç ve polis koruması ile dolaştığını ifade etti. İstanbul Barosuna üye Avukat K. B. ise zararının 1 kilo 300 gram altın olduğunu anlattı. K. B., AK Çarşı Merter’deki onlarca esnafın dolandırıldığını anlattı.

Ak Çarşı Merter'deki çok sayıda esnaf, alacaklı olduğu iddiasında.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu kişilerin yanı sıra İsmail Alp, Alp’in oğlu ve yeğeni ile Süleyman Zamur da, Yasin Kapıyoldaş’a yüklü miktarda para ve altın verdi. Evraklara göre İsmail Alp, 21 kilo altın, 3 milyon 836 bin dolar verdi. İsmail Alp’in oğlu ve yeğeni ise 275 kilo gümüş, 162 bin dolar verdi. Süleyman Zamur ise 1 kilo 317 gram altın verdi. Kapıyoldaş hakkında suç duyurusunda bulunan bu kişiler bir süre sonra sulh protokolü imzaladı. Kapıyoldaş, aldığı varlıklara karşılık gayrimenkul ve araç devri yaptı. Ancak yapılan hesaplamalara göre, söz konusu kişiler halen daha en az 2.5 milyon dolar alacaklı.

Yasin Kapıyoldaş'ın çok sayıda kişiye borç senedi verdi.

KİMİ 2.5 MİLYON DOLAR, KİMİ 25 KİLO ALTIN KAPTIRDI

Anılan kişilerin yanı sıra Ahmet Hazar Özer 500 bin dolar, Şenol Çıtlak 2.5 milyon dolar, Sabri Bozkurt 400 bin dolar, Ali Acar 150 bin dolar, Mustafa Kember 145 bin dolar, Celal Kalkan 2.5 milyon dolar, Selman Işık 275 bin dolar, Sebahattin Dölek ile Bekir Dölek 25 kilo altın, Lokman Derin ise 70 bin dolar alacaklı olduğu ifade edilen isimlerden bir kaçı.

‘ZIRHLI ARAÇLARLA KAÇIRDILAR’

Yasin Kapıyoldaş hakkında suç duyurusunda bulunan bir diğer isim ise ortağı Bülent Özbek oldu. Savcılık dilekçesine göre Özbek toplam zararının 1 milyon 521 bin dolar olduğunu kaydetti. Dilekçede, Ak Çarşı Merter’de bulunan döviz bürosundan valiz ve çantalar içinde para ve altınların kaçırıldığı iddia edildi. Tanıklardan biri, zırhlı araçlarla taşınan para ve altınların götürüldüğü adreslerden birinin Sakarya’da olduğunu anlattı. Kapıyoldaş dışında hakkında şikâyette bulunan bir diğer isim ise Mustafa Akel oldu. Kapıyoldaş’ın şoförlüğünü yapan Akel’in de iş yerinde 118 bin dolar ile 5 kilo altın aldığı öne sürüldü.

Mustafa Akel hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

GAYRİMENKULLERE TEDBİR KONULDU

Esnaftan topladığı paralarla çok sayıda değerli gayrimenkul aldığı iddia edilen Yasin Kapıyoldaş’ın yanı sıra babası Hüseyin Kapıyoldaş, ablası Dilek Salcan, Sakarya’daki bir dükkanda kiracıları olan Şener Taşcan ve Mustafa Akel’e karşı tasarrufun iptali davası açıldı. Bülent Özbek’in eşi D. Özbek adına İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada bu kişiler adına alınan Üsküdar Kandilli, Çekmeköy ve Burhaniye ile Sakarya’daki gayrimenkullere tedbir konuldu. Savcılık dilekçesinde Yasin Kapıyoldaş’ın, AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’e tahsisli olan çakar tertibatını da kullandığı iddia edildi.

MEHMET METİNER: BEN DE ALACAKLIYIM

Kendisine tahsis edilen çakar tertibatını hiç kimseye kullandırmadığını söyleyen Mehmet Metiner ise, “Esas mağdur benim” dedi. Adının kullanılmış olabileceğini ifade eden Metiner, alacaklı olduğunu kaydetti. Metiner kendisine verilen ve Altınkemer Döviz kaşesi bulunan senedin 250 bin dolar olduğunu belirtti. Konuyla ilgili telefonla ulaştığımız Mustafa Akel soruları yanıtsız bıraktı. “Ben kimseyi dolandırmadım” diyen Yasin Kapıyoldaş ise, başka kişiler adına gayrimenkul almadığını öne sürdü. Bu arada, alacaklı olduğunu ifade eden kişilerden bazıları, Yasin Kapıyoldaş’ın yanı sıra Altınkemer Döviz’de ortağı olan Bülent Özbek’ten de şikâyetçi oldu.