En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak

Vatandaşlık maaşı adıyla akıllarda kalan düzenlemede detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ekonomi yönetiminin sosyal yardım ve emeklilik sistemine köklü müdahalede bulunacağı düzenleme tabandan aylık alan emeklileri de kapsayacak.

2027 yılında Türkiye geneline yayılması beklenen uygulamanın aşamları ve kapsamı şu şekilde olacak:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ÖDEME BELLİ OLDU

Ekonomi yönetimi, sosyal yardım ve emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adıyla duyurulan yeni uygulama, en düşük emekli aylığı alan vatandaşları da kapsayacak şekilde 2027 yılından itibaren tüm Türkiye’de hayata geçirilecek.

Yeni sistemle birlikte, haneler için belirli bir gelir eşiği tespit edilecek. Geliri bu seviyenin altında kalan hanelere devlet tarafından doğrudan gelir desteği sağlanacak. Proje kapsamında aileler, sadece nakdi destekle değil, farklı sosyal yardım modelleriyle de desteklenecek.

Sistemin en dikkat çekici sonuçlarından biri de en düşük emekli maaşları üzerinde olacak.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle, her yılın ocak ve temmuz aylarında en düşük emekli aylıklarını artırmak amacıyla yapılan dönemsel kanuni düzenleme uygulamasına son verilecek.

ÖNCE ONLAR ALACAK

En başta birkaç şehirde pilot olarak uygulanmaya başlanacak sistem bu yılın haziran ayında başlayacak.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı doğrultusunda, aylık bağlama sisteminde de önemli reformlar yapılacak. Prim tabanının genişletilmesi amacıyla düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara yönelik özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Yeni düzenleme ile kişilerin istihdamda daha uzun süre kalması özendirilecek. Maliyet çalışmaları dünya örnekleri dikkate alınarak yapılacak olan yeni sistem, bütçeye ek yük getirmeyecek şekilde tasarlanacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) da gündeminde yer alan bu çalışmalarla, özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımların atılması planlanıyor.