Emekli ve asgari ücretliye büyük zammı açıkladı: AKP'li isim net konuştu

Mehmet Şimşek'in piyasalara para akışının rahatlayacağı yönündeki mesajlarını yorumlayan AKP'li isim net konuştu... Açıkça tarih de veren Şamil Tayyar, emekli ve asgari ücretliye büyük zammı açıkladı. Tayyar, aynı tarihi daha önce de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Milyonlarca asgari ücretli hiç beklemediği zam oranıyla açlık sınırının altındaki ücrete mahkum kalmış seyyanen zam beklentisi boşa çıkmıştı. Seyyanen zam beklentisinde benzer durumu emekliler de yaşadı. Sadece asgari ücretin dahi altında kalan en düşük emekli aylığına yaklaşık bin liralık ek zam yapıldı.

Beklentileri boşa çıkan emekli ve asgari ücretliye müjdeyi, TGRT canlı yayınında ekonomi yönetiminden gelen açıklamaları değerlendiren AKP'li Şamil Tayyar verdi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE BÜYÜK ZAMMI AÇIKLADI

AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni yılda piyasalardaki para akışının rahatlayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Tayyar, Şimşek'in ifadelerinden açlık sınırının altında kalan emekli ve asgari ücretliye yapılacak büyük zammı tarihiyle çıkardı.

Türkiye'nin mevcut ekonomik güçlüklerle 5 yıldır mücadele ettiğini vurgulayan Şamil Tayyar, koşulların dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi ve ağır tahribata yol açtığını ifade etti. Yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyaç duyulduğunu düşünen Tayyar, maaşlardaki iyileşmenin Temmuz’da yapılacak ikinci bir asgari ücret artışı ve seyyanen zamla olmayacağını söyedi.

Şamil Tayyar, asıl düzenlemeler için daha önceki paylaşımında olduğu gibi 2027’yi işaret etti. 2027’yi “bolluk ve bereket yılı” olarak niteleyen Tayyar, emekli, memur ve asgari ücretliler için ciddi artışların yapılacağını ve seyyanen zammın da bu pakete dahil olacağını söyledi.

Tayyar, bu yıl sıkı para politikasının etkilerinin süreceğini, gerçek rahatlamanın ise 2027’de hissedileceğini ifade etti.

AKP'Lİ İSİM NET KONUŞTU

Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, iktidarın yarattığı ekonomik krizin enkazından kurtulmaya başladığını ifade etmiş, Erdoğan'ın 2027 seçim hamlesini hamlesini deşifre etmişti.

İktidar kanadından gelen açıklamalardaki Kasım 2027 olası erken seçim tarihini hatırlatan bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, emeklinin beklediği ek zam düzenlemesinin sandığa endeksli olduğunu işaret etti.

Tayyar, "Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor. SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor.... Seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
