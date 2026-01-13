Safari için Afrika'ya giden Türk milyarder çatışmada öldü!

Bilecik’te Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari sırasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kaldı. Akbulak, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Akbulak kurtarılamadı. Etiyopya makamları soruşturma başlattı. Aile, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için temas kurdu.

Bilecik’te faaliyet gösteren Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, turistik gezi için gittiği Etiyopya’da çıkan silahlı çatışmanın arasında kalıp hayatını kaybetti.

Akbulak, safari gezisi sırasında yerel gruplar arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Gazeteci Cna Özçelik'in haberine göre; Çatışma sırasında ağır yaralanan Akbulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlattı. Ailenin, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurduğu öğrenildi. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Bilecik’e getirileceği bildirildi.

Safari aracının fırlayan tekeri metrelerce gidip iş yerine daldıSafari aracının fırlayan tekeri metrelerce gidip iş yerine daldı

Çatışma sırasında iki Türk vatandaşının da can güvenliği nedeniyle Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Erdoğan Akbulak, kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i kurmuştu. Doğal taş ve madencilik alanında önemli yatırımlara imza atan Akbulak, AKDO markasıyla Türk mermerinin yurt dışı pazarlarında tanınmasına katkı sağlamıştı. Özellikle ABD’de kurduğu yapılanmayla sektörde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

