Sıcak havayı fırsat bilenler yayla ve parkları doldurdu

Sıcak havayı fırsat bilenler yayla ve parkları doldurdu
Yayınlanma:
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Trabzon’da kimi deniz kenarında, kimisi ise yaylalarda piknik yaparak yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 20 derece olarak ölçüldüğü Trabzon’da vatandaşlar, yaylalara, yeşil alanlara ve deniz kenarlarına akın ederek piknik yaptı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da denizi izledi, sonbahar manzarasının keyfini çıkardı.

Bazı kişiler ise park ve bahçelerde zaman geçirip müzik eşliğinde eğlendi.

sicak-hava-1.jpg

Güneşli havayı deniz kenarında değerlendiren Vildan Denizer, “Kış başlangıcında güzel havaların son demlerini yaşıyoruz. Hava birkaç gün daha böyle güzel devam edecek. Bu sıcak havaları sahil kenarları, yeşillik alanlarda ve köylerde değerlendiriyoruz. Ben de deniz kenarında değerlendirenlerdenim. Huzur veriyor. Güneşli hava insana güzel bir enerji veriyor” dedi.

sicak-hava-5.jpg

Meteorolojiden sağanak yağışlı pazar raporuMeteorolojiden sağanak yağışlı pazar raporu

"GÜZEL HAVAYI KAÇIRMAYALIM DEDİK"

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Abdullah Doğan ise “Ben Adanalıyım. Trabzon’da Adana havası bulmuşken değerlendirelim dedik. Trabzon’da hava neredeyse her gün kapalı. İnsanın ağlayası geliyor. Güzel havayı bulunca kaçırmayalım dedik” diye konuştu.

sicak-hava-4.jpg

"BU MEVSİMDE BU HAVAYI BULMAK ZOR"

Yaylada piknik yapan Emine Koçel de "Güzel havayı değerlendirelim diye yaylalara çıktık. Ailemle mangal yapıyoruz. Bu mevsimde bu havayı bulmak zor. Yapraklar da sarardı, yaylanın havası da çok güzel geldi" ifadelerini kullandı.

sicak-hava-3.jpg

"HAVA GÜZEL OLUNCA PİKNİK YAPTIK"

Emirhan Aydın da “Trabzon’da genellikle yağmurlu bir hava hakim. Bu durumdan biraz şikayetçiydik. Baktık ki havalar güzel gidiyor, bizler de piknik yapalım dedik. Güzel bir havada eğleniyoruz” dedi.

Kaynak:DHA

8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Türkiye
Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu
Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu
Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"
Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"