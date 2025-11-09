Meteorolojiden sağanak yağışlı pazar raporu

Meteorolojiden sağanak yağışlı pazar raporu
Yayınlanma:
Meteorolojinin 9 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SİS VE PUS

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1218buyuk.png

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
'Ticaret erbabıyım' diyen AKP'li vekilden TSK'ya milyonluk satış
'Ticaret erbabıyım' diyen AKP'li vekilden TSK'ya milyonluk satış
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor