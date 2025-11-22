Seyir halindeydi alev alev yandı

Osmaniye’de sabah saatlerinde TAG Otoyolu’nda ilerleyen bir TIR’ın kupasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gaziantep istikametinde seyreden İsmet K. idaresindeki TIR, Düziçi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlanmaya başladı.

ALEV ALEV YANDI

Sürücü durumu fark eder etmez aracı güvenlik şeridine çekti ancak kabin kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan playda yaralanan olmazken TIR’ın kupası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.