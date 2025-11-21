Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada

Samsun - Ankara karayolu Tekkeli mevkiinde Y.A.'nın kontrolündeki TIR'ın motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden Y.A., hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ALEVLERİN BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ!

Polis ekipleri, itfaiye gelmeden çnce alevlere yangın tüpüyle müdahalede bulundu ve alevlerin büyümesini önledi. Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri tamamen kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekiplerinin yangının büyümesine engel olduğu anlar, bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.