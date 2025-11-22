Bağcılar’da gece yarısı korkutan yangın: 70 yaşındaki adam alevlerin arasından kurtarıldı

Bağcılar’da beş katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Kompresör tamiri yapılan dükkânda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara kadar ulaştı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak’ta saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda oturan bazı bina sakinleri kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarırken, iş yerinde kalan 70 yaşındaki Z.A. yoğun duman içinde mahsur kaldı.

70 YAŞINDAKİ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yaralı halde buldukları Z.A.’yı binadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında iş yerinden zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri duyulması üzerine polis çevre güvenliğini genişletti. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.