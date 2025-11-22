Bağcılar’da gece yarısı korkutan yangın: 70 yaşındaki adam alevlerin arasından kurtarıldı

Yayınlanma:
Bağcılar'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında dükkanda kalan 70 yaşındaki Z.A. ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da beş katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Kompresör tamiri yapılan dükkânda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara kadar ulaştı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak’ta saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda oturan bazı bina sakinleri kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarırken, iş yerinde kalan 70 yaşındaki Z.A. yoğun duman içinde mahsur kaldı.

istanbul-bagcilarda-5-katli-binada-cik-1027129-304802.jpg

70 YAŞINDAKİ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yaralı halde buldukları Z.A.’yı binadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da korkunç oto galeri yangını! Kaçmaya çalışan 2 kişi öldü 14 kişi yaralandıHatay’da korkunç oto galeri yangını! Kaçmaya çalışan 2 kişi öldü 14 kişi yaralandı

Yangın sırasında iş yerinden zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri duyulması üzerine polis çevre güvenliğini genişletti. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu