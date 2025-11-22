Hatay’da korkunç oto galeri yangını! Kaçmaya çalışan 2 kişi öldü 14 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Hatay'ın Belen ilçesinde bir apartmanın altındaki oto galeride çıkan yangında, dumandan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı yangında 14 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde trajik bir yangın meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın zemin katındaki oto galeride başlayan yangın, hızla binaya yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı.

2 KİŞİ MERDİVENDE HAYATINI KAYBETTİ

Alev ve dumanı fark eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için merdivenli araçlarla operasyon başlattı. Yapılan aramalar sırasında, yangından kaçmaya çalışırken merdiven boşluğunda sıkışıp dumandan zehirlenen iki kişinin cansız bedeni bulundu. Kimlikleri henüz belirlenemeyen kurbanların otopsi için morga kaldırıldığı bildirildi.

14 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, dumandan etkilenen 14 apartman sakini binadan tahliye edilerek çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Öte yandan, Belen Kaymakamı Onur Şan ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangının çıktığı binada inceleme yaptı.

Kaynak:AA-DHA

Türkiye
