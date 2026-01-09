Elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Edirne Kaleiçi Mithatpaşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci Sokak’ta meydana gelen kazada, bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan ikisi çocuk.

2 ÇOCUK YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan R.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeki G.S.’nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü G.S. ile bisikletin arkasında bulunan Y.Y. ve M.B.Y. isimli çocuklar savruldu.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.