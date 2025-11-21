Kütahya'da hastanede yangın: İki kattaki hastalar tahliye edildi

Yayınlanma:
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin birinci katındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken; hastanenin ilk iki katındaki hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında duman olduğunun fark edilmesi üzerine Hastane Afet ve Acil Durum Planı devreye sokuldu.

İKİ KATTAKİ HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Birinci kattaki havalandırma boşluğunda çıktığı tespit edilen yangın yoğun dumana neden olurken; hastanenin ilk iki katındaki hastalar ve personel tedbir amacıyla tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede söndürüldü. Yoğun dumanın dağılmasının ardından tahliye edilen hastalar yeniden hastaneye alındı.

Tesisat boşluğuna atılan izmaritten çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA - AA

